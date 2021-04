Vittoria, 146 genitori denunciati: abbandono scolastico già alle elementari

Vittoria - I carabinieri del comando provinciale di Ragusa, nell'ambito di indagini a Vittoria contro l'evasione dall'obbligo scolastico, hanno denunciato 98 genitori per inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare di minorenni. Militari dell'Arma, in collaborazione con gli istituti scolastici, hanno verificato la regolarità della frequenza alle lezioni scolastiche delle scuole elementari accertando che diversi bambini, benché formalmente iscritti, si erano assentati per gran parte dell'anno senza giustificato motivo. Sempre nell'ambito di accertamenti contro la 'dispersione scolastica', i carabinieri nei giorni scorsi hanno denunciato alla Procura, per lo stesso reato, altri 48 genitori.