Vittoria, 59enne accoltellato al Forcone: è in prognosi riservata

Vittoria - Un uomo di 59 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Guzzardi di Vittoria dopo essere stato ferito con una coltellata all'addome al quartiere Forcone. L'uomo, nel tardo pomeriggio, sarebbe stato accoltellato per un regolamento di conti. La Polizia ha sentito alcuni testimoni che si trovavano nella zona e che potrebbero fornire particolari importanti sul fatto di sangue che aumenta la tensione in città per episodi allarmanti.

Anche il sindaco, Francesco Aiello, in relazione alla situazione dell’ordine pubblico in città, aveva richiesto maggiore presa di coscienza del problema e invocato un’ulteriore presenza di controlli e operatori della sicurezza pubblica,