Vittoria, auto contro scooter, muore una donna di 31 anni

Vittoria - Una donna di 31 anni, originaria della Romania, è morta a causa di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri in contrada Zafaglione-Berdia, a Vittoria.

La tragedia a distanza di 48 ore dal precedente incidente mortae in cui aveva perso la vita l'imprenditore agricolo 67enne Biagio Cocchiaro.

L’impatto tra una Fiat Panda e uno scooter. A perdere la vita, una donna di 31 anni di origine rumena, a bordo della scooter. Con lei vi era anche il marito che è stato trasportato al Guzzardi di Vittoria dal personale del 118. L'uomo non è in pericolo di vita.

L’impatto, nell'urto frontale, è stato violento, il ciclomotore è stato distrutto mentre la donna è deceduta poco dopo: il suo cuore ha cessato di battere e quando sono arrivati i primi soccorritori per lei non c’era più nulla da fare. Sotto shock il conducente della macchina coinvolto nell’incidente che è stato sentito dalle forze dell’ordine per provare a ricostruire la dinamica dell’impatto. I carabinieri stanno accertando se vi è stata una manovra azzardata, da parte dei conducenti, che potrebbe aver causato il sinistro mortale.