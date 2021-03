Vittoria, tassista si incatena alla Regione e ingoia la chiave VIDEO | FOTO

Vittoria – Plateale protesta di Gianpiero Medica, un conducente vittoriese incatenatosi giovedì, con una rappresentanza di colleghi della provincia di Ragusa, all’ingresso di Palazzo d’Orleans a Palermo: tanta e tale è l disperazione dei lavoratori, che da mesi attendono gli annunciati “ristori”, che l’uomo è arrivato a ingoiare la chiave delle manette.

Hanno licenze per i taxi e per i noleggi con conducenti e tra di loro c’è chi, impossibilitato ad aspettare oltre, s’è venduto pure il mezzo: “Ora basta, vogliamo i ristori che tutti gi altri colleghi d'Italia hanno avuto - scrive Medica sul proprio profilo Facebook, a corredo delle immagini -. Non ci stiamo ad aspettare passivi, ormai è da più di un anno che attendiamo chi non ha nessuna cognizione del tempo che passa e aggrava ogni giorno di più la nostra situazione di emergenza!"