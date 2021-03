Vittoria, tentata intrusione al Liceo Mazzini (ex Liceo Magistrale)

Vittoria - Durante la scorsa notte, un istituto di vigilanza, a seguito di segnalazione d’allarme, ha inviato le proprie pattuglie di Guardie Giurate presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Giuseppe Mazzini” di Vittoria.

In pochi minuti le pattuglie raggiungevano l’immobile e dall’ispezione interna notavano al piano superiore, una porta antipanico aperta, ma nessuno nei dintorni.

L’infisso presentava evidenti segni di effrazione e a terra erano cadute alcune guarnizioni dei vetri della porta. Sono stati subito avvisati i responsabili dell’Istituto Mazzini e i Carabinieri di Vittoria.

Dall’inventario fatto dai responsabili scolastici, è emerso che per i ladri non è stato possibile rubare nulla.

I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini delle telecamere per le indagini.