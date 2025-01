Aviatori, legionari e legionarie a Fiume con D’Annunzio. Un libro di Sandro Franchini

È stato pubblicato il libro di Sandro Franchini "Aviatori, legionari e legionarie a Fiume con D’Annunzio. Lettere di Ninetta ed Eugenio Casagrande", Rubbettino editore.

Ninetta Cais di Pierlas, giovane e affascinante nobildonna veneziana, e il marito Eugenio Casagrande, aviatore e medaglia d’oro al valor militare per gli eroici atti compiuti durante la prima guerra mondiale, decisero di seguire D’Annunzio nella sua azzardata avventura militare, politica e diplomatica che aveva per obiettivo l’annessione della città di Fiume all’Italia.

Lungo i quindici mesi (settembre 1919-gennaio 1921) dell’impresa, Ninetta intrattenne una regolare corrispondenza con la madre Laura, nata Mocenigo. La pubblicazione di queste lettere e di altre scritte da Eugenio e dal fratello di Ninetta, Alberto, in tutto una sessantina, presenta una testimonianza viva e immediata sia degli avvenimenti riguardanti più direttamente la giovane coppia, sia delle vicende di cui ebbero diretta esperienza, con la frequentazione degli intellettuali che svolsero un ruolo di primo piano nell’avventura fiumana, tra i quali alcune donne animate da un forte carattere e dai più nobili ideali.

Lo studio offre, in particolare, uno spaccato efficace della vita al Comando fiumano degli ufficiali –in primo luogo degli aviatori- che lo componevano, con notizie e impressioni che consentono di ricostruire importanti aspetti dell’ambiente che si era venuto a creare attorno alla personalità carismatica, complessa e contraddittoria del Vate.

Dopo una presentazione delle esperienze vissute dai due protagonisti durante la guerra e i contatti di Casagrande con D’Annunzio in vista del raid Roma-Tokyo, progettato per l’ottobre 1919, si passa a considerare gli antefatti della ‘marcia di Ronchi’ e dell’occupazione militare della città, cui seguì l’arrivo, con un avventuroso viaggio in idrovolante, di Eugenio e Alberto. Ninetta li avrebbe raggiunti di lì a poco.

La narrazione può essere ripartita in tre periodi: il primo, coincidente con il comando dell’aviazione tenuto da Casagrande dal settembre 1919 al marzo 1920; il secondo corrispondente alle due inchieste promosse a carico di Casagrande per presunte irregolarità amministrative, periodo che si può protrarre sino alla fine della lunga estate fiumana; il terzo, successivo al Trattato di Rapallo, caratterizzato dalla drammatizzazione degli avvenimenti fino al ‘Natale di Sangue’, con l’occupazione di Fiume da parte delle truppe governative italiane, con l’arresto di Ninetta e il suo pronto rilascio il 1° gennaio 1921.

Le vicende vengono collocate sullo sfondo degli avvenimenti politici e militari vissuti dall’Italia tra il 1919 e gli anni successivi all’esperienza fiumana, con cenni alle esperienze di Eugenio (la nomina a conte di Villaviera, la sua partecipazione alla cerimonia del Milite Ignoto, l’adesione al fascismo, lo sfortunato progetto di trasvolata atlantica, l’elezione alla Camera dei Deputati, il trasferimento negli Stati Uniti) e di Ninetta (la morte dei due figli poco dopo la nascita nella villa di Cordignano, il divorzio, la burrascosa breve relazione con D’Annunzio e l’amicizia con Ferdinando di Savoia duca di Genova).

Aviatori, legionari e legionarie a Fiume con D’Annunzio. Lettere di Ninetta ed Eugenio Casagrande, Sandro Franchini, Rubbettino, 2024, pp. 394, € 22,00.

Sandro G. Franchini, cancelliere emerito dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, è autore di vari saggi di argomento storico e di numerosi articoli di carattere culturale. In particolare si ricordano: Par-delà les musées. Venise est-elle une capitale de la culture? (2011), Roncalli Padre e Pastore. Il patriarca Roncalli e il suo cancelliere don Sergio Sambin (2014); Per Ricordare. Trentasette anni all’Istituto Veneto: note personali del cancelliere (2014); “In fine siano i due soli”. Il problema della libertà religiosa nel dialogo tra Luigi Luzzatti e Francesco Ruffini (2016).