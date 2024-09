Beppe Menegatti è morto, addio al regista teatrale e marito di Carla Fracci

Roma - Beppe Menegatti, regista teatrale e marito di Carla Fracci, è morto oggi a Roma. Aveva da poco compiuto 95 anni. Qualche giorno fa era stato ricoverato in un ospedale della capitale e proprio ieri era stato trasferito in un hospice. Giuseppe Beppe Menegatti era nato a Firenze il 6 settembre 1929. Dopo gli esordi come assistente di Luchino Visconti e le collaborazioni con Eduardo De Filippo e Vittorio De Sica, nella sua lunga carriera, ha firmato la regia di opere teatrali e balletti e molti spettacoli della stella mondiale della danza, incoronata dal 'New York Times' come "prima ballerina assoluta", che aveva sposato nel 1969 e che è scomparsa nel 2021.

Beppe e Carla sono stati sposati 54 anni e dalla loro unione è nato nel 1969 il figlio Francesco, che fino all'ultimo in ospedale è stato accanto all'amato padre. La regina della danza e il regista, marito e moglie dal 1964, si erano incontrati proprio alla Scala di Milano. "Ero l'ultimo di una fila di persone che entravano - ha raccontato Menegatti - Luchino Visconti, poi il coreografo Léonide Massine, quindi il compositore Franco Mannino e la costumista Lila De Nobili e poi io che portavo la borsa a Visconti. Lila si gira e dice: 'Luchino, non potrebbe essere questa qua la ragazza per la parte di Silvestra?'. E indica una fanciulla seduta per terra con i calzerotti rossi. Era Carla".

Fiorentino, appassionato di lirica, dopo aver frequentato l'Accademia nazionale d'arte drammatica "Silvio D'Amico" a Roma, viene ingaggiato da Luchino Visconti nel 1954-56, come aiuto regista per diversi spettacoli teatrali. Lavora poi con Vittorio De Sica, Eduardo De Filippo, Luigi Squarzina, sempre in teatro, e in seguito in proprio come regista sia nel campo della prosa che in quello della lirica. Prima di dedicarsi completamente alla lirica e alla danza, nella seconda metà degli anni '60, Menegatti ha curato la regia delle rappresentazioni in Italia di autori del 'teatro dell'assurdo' come Samuel Beckett, "Tutti quelli che cadono" e "Commedia", con un gruppo di noti attori fra i quali Paola Borboni, Lidia Alfonsi e Virgilio Gazzolo. Agli inizi degli anni '60 si occupa del teatro di danza ("Il balletto del festival dei Due Mondi", 1962), poi diventato suo interesse primario dopo il matrimonio con Carla Fracci. Di recente, nel 2021, è stato consulente per il film biografico sulla Fracci, diretto da Emanuele Imbucci e liberamente ispirato all'autobiografia 'Passo dopo passo' a cura di Enrico Rotelli.