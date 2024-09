Campiello 2024 a Federica Manzon con "Alma"

Venezia - Federica Manzon con “Alma” (Giangiacomo Feltrinelli) vince la 62esima edizione del Premio Campiello. Il libro vincitore, annunciato questa sera dal palco del Gran Teatro La Fenice, ha ottenuto 101 voti sui 287 inviati dalla Giuria dei Trecento Lettori Anonimi. Al secondo posto si è classificato Antonio Franchini “Il fuoco che ti porti dentro” (Marsilio) con 78 voti, al terzo posto Emanuele Trevi “La casa del Mago” (Ponte alle Grazie) con 66 voti, al quarto posto Michele Mari “Locus Desperatus” (Edizioni Einaudi) con 33 voti, al quinto posto Vanni Santoni “Dilaga ovunque” (Laterza) con 6 voti.

Non era detto che il vincitore fosse il primo della cinquina, indicato dalla Giuria dei Letterati, guidata da Walter Veltroni. Infatti, così è successo: arriva il verdetto popolare, e il favorito Antonio Franchini, con Il fuoco che ti porti dentro (Marsilio) ottiene il secondo posto (78 voti), sorpassato da Federica Manzon (al terzo posto per la Giuria dei letterati), unica donna. È lei la vincitrice del Campiello (101 voti) con il romanzo Alma (Feltrinelli). Al terzo posto si piazza invece Emanuele Trevi (66 voti) con La casa del Mago (Ponte alle Grazie); al quarto Michele Mari (33) con Locus Desperatus (Einaudi), al quinto Vanni Santoni (6) con Dilaga ovunque (Laterza).

La finale, condotta da Francesca Fialdini e Lodo Guenzi, si è aperta con i saluti del Presidente de La Fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto Enrico Carraro. Nel corso della serata, anche un ospite d’eccezione: il cantautore e conduttore Luca Barbarossa è intervenuto durante lo spettacolo con alcuni contribuiti musicali.

È stata, inoltre, presentata in anteprima la composizione musicale “Parole del Cuore” del Maestro Franco Mussida, fondatore e Presidente del CPM Music Institute, creata appositamente per il Premio Campiello. Un viaggio musicale che unisce la tradizione italiana ai suoni del mondo, con la chitarra come protagonista. La Giuria dei Trecento Lettori Anonimi della 62^ edizione del Premio Campiello era così composta: 50% donne e 50% uomini; 8 casalinghe, 42 imprenditori, 132 lavoratori dipendenti, 61 liberi professionisti e rappresentanti istituzionali, 31 pensionati, 26 studenti. Durante la cerimonia sono stati premiati anche i vincitori degli altri riconoscimenti previsti dalla Fondazione Il Campiello: la vincitrice della 29^ edizione del Campiello Giovani, Giulia Arnoldi con il racconto “Appena prima dell’ultimo accordo”, l’Opera Prima, assegnata a Fiammetta Palpati con “La casa delle orfane bianche” (Laurana Editore), il Campiello Natura – Premio Venice Gardens Foundation, vinto da Emanuela Evangelista con il libro “Amazzonia. Una vita nel cuore della foresta” (Editori Laterza), il riconoscimento alla carriera assegnato a Paolo Rumiz e infine i vincitori delle due categorie in gara nella seconda edizione del Campiello Junior, Angelo Petrosino e Daniela Palumbo. Ha assistito alla serata un parterre di circa 1000 invitati tra ospiti istituzionali, rappresentanti del mondo imprenditoriale, della cultura e delle case editrici.

Federica Manzon ha dichiarato: “ Vorrei dedicare questo libro, che è nato sul confine a tutte quelle persone che oggi li stanno attraversando sognando un presente prima ancora che un futuro. Vincere il Campiello è un’emozione enorme perché è Venezia, è il nordest e soprattutto perché questo libro parla di questo territorio e di radici che non hanno confini”.