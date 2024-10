Escursione al Muragghiu di Sampieri. VIDEO

Scicli - Ecco il Muragghiu a Sampieri, nello sciclitano. Il “muragghiu” è una grande torre in pietra. Si pensa sia il frutto di un intenso spietramento per la bonifica dei campi avvenuta tra il XV e il XVI sec. Esso però poteva anche essere utilizzato come luogo di vedetta per sorvegliare i campi e il pascolo. La sua architettura ricorda quella dei nuraghi sardi o dei Sesi panteschi.

È anche la casa dello scirocco dove i baroni andavano a riposare in estate quando la smania del caldo si faceva insopportabile.