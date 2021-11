Francesco Vezzoli, artista amato da Lady Gaga, in vacanza a Scicli

Scicli - Ha soggiornato a Scicli qualche giorno l'artista di fama mondiale Francesco Vezzoli (Brescia 1971). Vezzoli è uno degli artisti contemporanei italiani più affermati e famosi a livello mondiale.

E' considerato la rockstar dell'arte italiana. Artista poliedrico, eppure dall'identità precisa, è identificabile nel suo parodiare le ossessioni contemporanee mescolando alto e basso, kitsch e chic.

Vezzoli utilizza diversi mezzi espressivi, tra i quali il curioso uso dell'uncinetto, con cui ricama lacrime d'oro o color sangue su centrini raffiguranti le sue icone popolari cinematografiche più amate. Ma la parte più importante della sua produzione rientra nella Videoarte, queste sue opere sono spesso veri e propri cortometraggi o fantomatiche produzioni televisive: come puntate pilota di programmi televisivi che non andranno mai in onda.



Lady Gaga ha affiancato Francesco Vezzoli al MOCA - Museum of Contemporary art di Los Angeles in occasione di una performance artistica ripresa da Jonas Åkerlund. Per quest'occasione il pianoforte della cantante è stato decorato da Damien Hirst, i costumi da Miuccia Prada e l'architetto Frank Gehry ha concepito il copricapo. Il corpo di ballo del Teatro Bolšoj danzava durante l'esibizione.