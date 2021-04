Il petrolio di Ragusa alla Fiera di Messina, nel cinegiornale del 1954

Ragusa - Erano grandi, 67 anni fa, le aspettative sulla capacità di produzione petrolifera ragusana: la speranza che rappresentasse una risorsa, economica oltre che energetica, per la Sicilia e l’Italia intera. L’allora presidente del Consiglio, Mario Scelba, scese da Roma per inaugurare e ammirare di persona, tra gli altri, il padiglione della XV Fiera di Messina dedicato al nuovo impianto di Ragusa: un progetto che avrebbe dovuto lanciare reti elettriche e trasporti in tutta l’Isola.