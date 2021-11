Il regista modicano Giovanni Caccamo presenta documentario "Trazzeri"

Modica - "Trazzeri", strade di campagna in Sicilia. Ma la “trazzera” è anche il paradigma del percorso di vita di ognuno di noi. Il regista modicano Giovanni Caccamo ha presentato al Teatro Garibaldi di Modica il suo documentario “Trazzeri”, da lui autoprodotto.

News Correlate Fine pena mai. Gli occhi degli ergastolani nelle foto di Giovanni Caccamo

“Trazzeri” è stato selezionato in vari Festival internazionali tra i quali il New York Independent Cinema Awards 2021, ARFF Berlin International Awards ed è stato premiato all'American Golden Picture International Film Festival e al Venice Shorts film Awards in California. Giovanni Caccamo è un affermato regista televisivo e anche raffinato fotografo. Memorabile la sua ricerca fotografica, poi mostra, "Fine pena mai" dedicata allo sguardo degli ergastolani.