L’amicizia crea valore. La torta Savoia di Enzo

Ragusa - Con la mia camminata trafelata e ansiogena stavo per raggiungere la Prefettura di Ragusa quando Enzo Di Pasquale con fare cortese ha schiacciato il tasto “pausa”:

“Signor Savà, lei ha fretta…”, mi ha fulminato con la bonomia di chi intuisce il ritardo dell’altro ma ha il desiderio di dirgli qualcosa.

Il pasticcere pluripremiato per decenni dal Gambero Rosso, l’uomo di Villa Di Pasquale, quella che fece il catering del matrimonio dei miei genitori, e dei papà e delle mamme di mezza provincia di Ragusa, voleva omaggiarmi di un libro. L’ultimo del maestro Giuseppe Leone, “Iblei, Qui è un’altra Sicilia”, edito da Plumelia.

“Vorrei una sua opinione sul libro, Savà”.

Ho guardato il signor Di Pasquale, sapendo che tra quanti hanno sostenuto l’iniziativa editoriale c’è lui e suo fratello Franco Di Pasquale.

La pasticceria Di Pasquale e la Villa Di Pasquale a Ragusa hanno rappresentato per oltre mezzo secolo il sinonimo dell’eccellenza, abbinando al saper fare dolci e trattenimenti nuziali anche l’impegno culturale.

“Il libro è bellissimo”, ho risposto.

“Come fa a dirlo se non lo ha aperto, Savà?”

“È bellissimo perché nasce anche da un sentimento di amicizia che lei ha verso il fotografo Giuseppe Leone. E l’amicizia crea valore”.

----

Non deve avere creduto ai suoi occhi Leonardo Sciascia, il giorno in cui nella sua casa di contrada Noce, a Racalmuto, gli venne recapitata a sorpresa una torta a forma di libro, intitolato “Invenzione di una Prefettura”.

Sciascia aveva trascorso a Ragusa diversi mesi, per raccogliere i documenti che gli permisero di raccontare il modo in cui il regime fascista aveva inventato Ragusa come capoluogo di provincia, e dall’Hotel Montreal si spostava volentieri in corso Vittorio Veneto 104, per una fetta di torta Savoia della pasticceria Di Pasquale.

E quel libro a forma di torta fu l’inatteso e graditissimo regalo dei fratelli Enzo e Ciccio Di Pasquale a Sciascia subito dopo la pubblicazione dell’opera.

L’amicizia crea valore.

---

Nelle foto, Leonardo Sciascia con la torta Savoia dei Di Pasquale a forma di libro, Enzo Di Pasquale, la torta Savoia