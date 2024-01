L'Eskimo di Guccini scovato in un VIDEO inedito

Bologna - «Ricordi fu con te a Santa Lucia, al portico dei Servi per Natale, credevo che Bologna fosse mia, ballammo insieme all'anno o a Carnevale», cantava Francesco Guccini nel 1978 in Eskimo. Ora quell'immagine è emersa in un frammento di un video presente negli archivi di Fondazione Home Movies-Archivio Nazionale del Film di famiglia di Bologna, che da oltre vent'anni raccoglie, cura e cataloga le memorie private in pellicola del Novecento.

Nel filmato, girato dal videoamatore Oreste Baldi nel dicembre 1965, si vede anche se per pochi secondi un giovane Francesco Guccini in compagnia di una ragazza, presumibilmente - aggiungono i responsabili della Fondazione - Roberta Baccilieri, la prima moglie di Guccini. L'occasione è la tradizionale Fiera di Santa Lucia, «al Portico dei Servi, per Natale», appunto. E proprio un eskimo è quello che indossa il venticinquenne Guccini, mentre la ragazza sfoggia un elegante cappotto («ma con i miei maglioni ero a disagio e mi pesava quel tuo paletò...»), facendo di quel frammento la concretizzazione visiva di quella che poi sarà la canzone: un inno alla giovinezza e alla sua incoscienza.

Il filmato è visibile sul sito homemovies100.it, che trasmette un filmato al giorno girato nella medesima data tra gli anni venti e Ottanta del Novecento, con tante microstorie la cui datazione non è sempre facile, come spiega Elena Pirazzoli. "A farci scoprire il personaggio – racconta – è stato un follower della pagina, Alessandro Zagatti, che ci ha scritto segnalando che il giovane uomo, alto, che al minuto 1’14 passa nell’inquadratura, poteva essere Francesco Guccini, allora non ancora famoso". E senza barba.

Ecco il progetto Homemovies100.it: dall'1 gennaio scorso un film al giorno, girato nella stessa data tra gli anni Venti e gli anni Ottanta del Novecento, per ricostruire la memoria del secolo breve attraverso i film di famiglia. Nel servizio Rai di Sara Scheggia, montato da Giuseppe Di Marco, le voci di Elena Pirazzoli storica e co-curatrice del progetto Homemovies100, e Mirco Santi, cofondatore Home Movies. Eccolo: