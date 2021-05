L’inaugurazione dell’oleodotto Ragusa-Augusta: “Miliardi ben spesi”

Ragusa - Fanno sorridere, riascoltati oggi, i servizi giornalistici degli anni 50 sulle tappe dell’oro nero nel Ragusano, celebrate come una manna dal cielo per l’economia siciliana e nazionale. Nel servizio, privo di spirito critico e totalmente asservito alla propaganda politica, l’inaugurazione in pompa magna dei 75 chilometri di oleodotto petrolifero dal capoluogo ibleo ad Augusta.