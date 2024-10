Laurea Honoris Causa all’artista Emilio Isgrò. Il Non Uccidere a Scicli

Messina - L’Aula Magna del Rettorato dell’Università di Messina ha ospitato stamani la Cerimonia di conferimento della Laurea Honoris Causa in Giurisprudenza al Maestro Emilio Isgrò, artista, scrittore, drammaturgo e poeta italiano di fama internazionale, che ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo “La parola è un diritto”.

Alla cerimonia presieduta dalla Rettrice, la professoressa Giovanna Spatari, era presente anche il sindaco di Scicli, Mario Marino.

Nato nel 1937 a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese Emilio Isgrò è noto per il linguaggio artistico della “cancellatura”.

Milanese d'adozione, ma siciliano per cultura e formazione, Isgrò ha esposto al Palazzo Reale di Milano e a casa Manzoni. Le sue opere sono alla Bocconi di Milano e al Pompidou di Parigi.

Amico di Quasimodo, Montale, Guttuso, nella sua lunga carriera ha seguito per un mese il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy.

Durante la lectio magistralis tenuta stamani a Messina, il maestro Emilio Isgrò ha annunciato che la sua opera inaugurata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella al Maxxi di Roma e intitolata “Non Uccidere”, sarà trasferita a Scicli nei prossimi mesi.

L’Installazione “Non Uccidere”

Lo scorso anno, in occasione delle celebrazioni per i 75 anni della Costituzione italiana, Emilio Isgrò ha realizzato l’opera “Non uccidere”, in collaborazione con l’architetto Mario Botta. Commissionato dal Maxxi di Roma, si tratta di un progetto museale composto da una grande opera di Isgrò, un monumentale bassorilievo in pietra del Sinai articolato in undici elementi, e da una spettacolare architettura in cedro del Libano progettata da Botta. L’artista siciliano ripropone le tavole bibliche dei Dieci comandamenti, tradotti in undici lingue, interpretati come fondamento morale della società civile, sulle cui iscrizioni è intervenuto con la cancellatura lasciando in evidenza solo il quinto comandamento: Non Uccidere. Un messaggio fondamentale, che oggi è sempre più urgente esprimere in tutte le lingue del mondo.

Il progetto ha inoltre ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica.

Emilio Isgrò, durante la lectio di stamani all’Università di Messina, ha annunciato che l’opera di grandi dimensioni sarà trasferita a Scicli nei prossimi mesi. La cupola ha un diametro di 8 metri e 80 centimetri e un’altezza da terra di 6 metri e 40 centimetri.

È un’opera d’arte di grande impatto emotivo e simbolico, soprattutto in questo momento storico, che ha fatto parlare molto parlare di se’ nell’arte contemporanea.