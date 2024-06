Napoli, il Maschio e la Venere. La cultura ha battuto la microcriminalità

Napoli - Napoli vive oggi un momento di crescita economica legata all’exploit della città come meta turistica e culturale mondiale. Tale fenomeno ha determinato una nuova coscienza nei cittadini: il turista è intoccabile e nessun fenomeno microcriminale può intaccare la sensazione di benessere e sicurezza che l’ospite deve provare. Accade così che all’economia piccolo delinquenziale si sia sostituita l’economia dell’aiuto all’ospite, dei piccoli servizi che possono servire a chi non conosce i luoghi ed è disposto a pagare anche una mancia per essere assistito nell’esperienza di viaggio. La cultura e il turismo hanno cambiato Napoli facendola diventare ciò che era già nell’etimo del suo nome. Una Nea Polis, una città nuova.

Nelle foto, la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, il Maschio Angioino, il Cristo Velato, due dei quattro Caravaggio, il palazzo dello Spagnolo, il presepe della Certosa.