Palermo – Ventinove anni senza l’immenso Franco Franchi, uno degli attori comici siciliani più amati in tutta Italia, insieme a Ciccio Ingrassia. Il quartiere palermitano di Monte di pietà ha apposto oggi pomeriggio una targa in sua memoria, sul muro dell’abitazione in cui Francesco Benenato trascorse la giovinezza.

La pagina Fb “Palermo allo specchio” ha dedicato all’evento una playlist, di cui vediamo un momento nel primo video allegato. Nel secondo, il ricordo della figlia Maria Letizia.