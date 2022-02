Ragusa, addio Carmelo Campanella: contadino che scriveva poesie sui sacchi

Ragusa - Gli studiosi di letteratura si accorsero 6 anni fa di Carmelo Campanella, il contadino di Ragusa che scriveva storie popolari, canzoni e poesie in dialetto siciliano usando come fogli i sacchi di carta per mangime. Ha continuato a scrivere fino alla fine: è morto all'età di 90 anni, lasciando un ricco patrimonio di cultura popolare.

Campanella (foto) aveva cominciato per caso a raccontare e versificare sui sacchi di carta ruvida, non avendo a portata di mano carta comune: senza saperlo, proprio come aveva iniziato il contadino Vincenzo Rabito, le cui memorie sono diventate un libro, "Terra matta", e un film prodotto da Chiara Ottaviano per la regia di Costanza Quatriglio. Negli ultimi adoperava anche la macchina da scrivere e della tastiera del computer.