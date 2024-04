Sampieri e piccoli dolori dell’anima

Modica - Coincidenze.

Una mattina di 14 anni fa fui chiamato come impreparato testimone di nozze mentre lavorano nel mio ufficio in Municipio.

Mancava un testimone a un matrimonio civile celebrato dal sindaco e serviva qualcuno di scorta ai due “foresti” che avevano scelto Scicli come rifugio d’amore.

Li sposammo.

Ho scoperto dopo 14 anni che Carlo, lo sposo, è stato il fotografo scelto da Fabrizio De Andrè nei suoi concerti. E dire che io ho amato De Andrè, avendo anche la fortuna di incontrarlo…

Oggi Carlo mi ha mandato la dedica che Fabrizio gli fece in un libro:

“Al cosofferente di sciatica

e piccoli dolori dell’anima,

con amicizia,

Fabrizio De Andrè”.

Queste cose accadevano oggi mentre scrivevo della mostra “Blu Sicilia”, ospitata alla Società Operaia di Modica bassa, con 61 opere sul mare siciliano firmate da Guttuso, Pirandello, Guccione, Scianna...

Ho subito amato un olio che ritrae Sampieri, del pittore modicano Giuseppe Colombo, e ho pensato al mio amico Carlo, cosofferente di sciatica e di piccoli dolori dell’anima, insieme all’amico Fabrizio.

A cosa serve un quadro?

A lenire piccoli dolori.