Susan Sarandon: «Mi manca Ragusa, mio nonno era di lì» VIDEO

Ragusa – Susan Sarandon special guest della puntata di ieri di Che tempo che fa su Rai 3: l’attrice – interprete di cult movie che hanno fatto la storia del cinema mondiale, dal Rocky Horror Picture Show a Thelma & Louise – ha ricordato le sue origini siciliane in apertura di intervista (che alleghiamo), sperando di poter tornare presto in Italia e a Ragusa, che sono sempre nel suo cuore, appena terminata emergenza Covid. “Mi piace il cibo siciliano, mangio come i siciliani, se tornassi e rimaessi per un po’ di tempo forse mi ricorderei anche delle parole in dialetto”. La Sarandon ha visitato infatti più volte negli anni la provincia iblea, approfittando degli impegni cinematografici per andare a trovare i suoi parenti.