Una poesia inedita di Gesualdo Bufalino dedicata a un amico

Comiso - Una poesia di Gesualdo Bufalino dedicata all'amico comisano Biagio Guccione. A scoprirla Salvatore Ferlita, che ne ha parlato su Repubblica. “O cameretta che accogliesti il fianco/e i nervi a pezzi del poeta stanco …”. Un componimento poetico in endecasillabi all'amico docente di architettura del paesaggio dell'università di Firenze.

Bufalino, finalista al Campiello nel 1981, fece tappa a Firenze, a casa dell’amico, prima di andare a Venezia, dove era atteso: “Grazie per questa notte di squisita / inerzia che mi ha dato nuova vita / e mentre stavo per gettar la spugna / m’ha ritemprato all’amorosa pugna / sicchè stasera, senza droga e spezia, / già mi lusingo di far fuor Venezia”.

Il testo: “O cameretta, grazie del servizio, / e auguri a te di più gradito ospizio; / possa tu aprire un giorno le lenzuola / non più a questa mia carne triste e sola / ma a Giulie brune, a Luigine bionde/ la cui chioma in anella si diffonde, / a Gabrielle attempate, a Linde acerbe / a grasse, a magre, a umili a superbe, / di cui Biagio non possa aver bisogno / per carezzare un crine, un seno, un sogno”.