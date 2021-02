Alitalia taglia le ali a Comiso

Comiso - L’Alitalia riduce anche per il mese di Marzo i voli della continuità territoriale da Comiso. Saranno operati solo 4 voli dei 21 previsti. Il lunedì e il venerdì la tratta Comiso-Roma Fiumicino e la tratta Comiso-Milano Linate.

Una continuità messa sempre più a dura prova nonostante le incentivazioni degli aiuti di Stato che hanno portato nelle casse di Alitalia 23 milioni di euro. Denaro pubblico per l’aggiudicazione del bando di gara che dovrebbe garantire, giornalmente, i collegamenti sulla direttrice Sud-Nord. Ma non è così. Nessuna reazione da parte delle istituzioni locali che incassano le decisioni e i tagli con indifferenza.

Un momento delicato per la compagnia di bandiera che non rispetterà la scadenza del 27 per il pagamento della mensilità di febbraio, che slitterà di una settimana. Le casse sono vuote e non sono ancora stati sbloccati i 55 milioni chiesti all'Ue per i danni da Covid per novembre a dicembre, che garantirebbero almeno qualche settimana di ossigeno.

Per gli 11 mila lavoratori ora c'è anche il rischio che l' azienda non possa anticipare la cassa integrazione.