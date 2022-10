Bapr 5 stelle, tra le banche più solide d'Italia secondo Altroconsumo

Ragusa – La Banca agricola popolare di Ragusa è tra le 89 banche più solide in Italia, secondo l’ultima indagine di Altroconsumo Finanza, che ha confermato anche nel 2022 il massimo punteggio, ossia 5 stelle, all’istituto di credito ibleo. In un quadro macroeconomico e geopolitico incerto, in cui la Bce raccomanda prudenza, l’associazione italiana che si occupa della tutela e dell’informazione dei consumatori ha esaminato i bilanci 2021 e il primo semestre 2022 di oltre 250 istituti di credito attivi sull'intero territorio nazionale, per analizzarne lo stato di salute e le eventuali ripercussioni della crisi pandemica unita ai recenti eventi bellici in Ucraina.

Il punteggio, da un minimo di 1 ad un massimo di 5 stelle, è stato attribuito a seconda dell’affidabilità di ognuno. Gli indicatori presi in considerazione da Altroconsumo sono il “CET1 Ratio” e il “Total Capital Ratio”, che mettono in relazione il patrimonio della banca al totale degli impegni assunti (ad esempio i finanziamenti erogati), insieme alla trasparenza e alla diligenza con cui sono pubblicati i dati, anche con una frequenza superiore al bilancio annuale, nonché alla qualità del credito. A questo proposito affinché una banca possa “aggiudicarsi” le cinque stelle, secondo Altroconsumo, il Texas ratio deve tassativamente essere inferiore a 1, ossia il totale dei crediti “deteriorati” deve essere più basso dei mezzi (patrimonio e accantonamenti) che la banca ha a disposizione per far fronte al loro azzeramento.