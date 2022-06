Betfair Italia abbassa la commissione sull’Exchange al 4,5%

Il principale operatore di exchange in Italia offre novità ai giocatori che amano puntare autonomamente, senza dimenticare il gioco responsabile

Il mondo del betting online si evolve rapidamente e tra gli operatori che sono in prima linea sul fronte del cambiamento c’è senza dubbio Betfair. Questo bookmaker inglese si distingue dagli altri presenti sul mercato italiano per la sua offerta di betting exchange. Attualmente Betfair Italia è la principale piattaforma che consente ai giocatori un ruolo attivo nel mondo delle scommesse e mantiene questo primato anche a livello internazionale.

Tutti coloro che sono interessati al gioco online hanno a disposizione diverse piattaforme legali in Italia in virtù del possesso della licenza ADM. Tra queste rientra anche Betfair Italia con sede legale a Milano e concessione GAD 15211. La piattaforma di gioco offre tutte le garanzie di sicurezza previste dalla legge, con portale certificato da Norton Secured. Un sito che pur non essendo sostenuto da una rete di agenzie sul territorio, sta guadagnando sempre più fiducia e consensi da parte dei giocatori. Tutte le sue caratteristiche sono ben descritte su sitiscommesse.info.

Scommesse più convenienti, la commissione scende al 4.5%

Chi sceglie di registrarsi al sito, otterrà un Betfair bonus dedicato al betting che prevede il 100% di rimborso fino a 10 € sulle perdite nette delle scommesse exchange. Tale bonus vale per le prime 5 settimane a partire dall’apertura di un conto di gioco. Un tempo lungo che permetterà di familiarizzare con questo mondo.

Il principale sito di betting exchange era stato penalizzato come altri bookmaker dal decreto rilancio che prevedeva un prelievo pari allo 0,5% sugli importi scommessi. Una volta superata questa limitazione, Betfair ha deciso di ridurre la propria commissione sulle vincite nette generate dal betting exchange. Questa infatti è passata dal 5% al 4.5% il che si traduce in un vantaggio economico per i giocatori, alzando di fatto l’importo delle vincite.

Betting exchange, il primato di Betfair

Nessun operatore in Italia ha scelto di puntare sulle opportunità offerte dal betting exchange come Betfair. Recensione unanime positiva da parte dei giocatori per la possibilità di poter gestire le scommesse contro altri giocatori senza un allibratore. La piattaforma proposta da Betfair consente di poter scegliere gli eventi, impostare le quote e raccogliere le scommesse degli altri giocatori, oppure puntare contro di loro. Tra i vantaggi, oltre alla possibilità di stabilire le giocate in autonomia, vi sono quote spesso più vantaggiose rispetto a quelle proposte dai bookies tradizionali.

Ma le innovazioni offerte da questo bookmaker non si esauriscono qui. Betfair live consente di puntare sugli eventi anche in tempo reale e inoltre anche sul betting exchange viene offerta la possibilità del cash-out. Ossia la chance di uscire da una scommessa quando lo si ritiene opportuno, senza dover attendere la fine di un evento. A differenza di altri operatori Betfair dedica alla modalità cash-out un’intera sezione del sito.

L’obiettivo è quello di dare al giocatore un ruolo sempre più centrale, mettendo nelle mani di chi gioca il destino delle proprie scommesse. Anche in quest’ottica a disposizione per i giocatori Betfair mobile, grazie alle applicazioni per IOS e Android che permettono di accedere a tutte le tipologie di scommessa.

Non solo betting, il casinò Betfair e i tools per la sicurezza

Sebbene sia noto per l’offerta nel settore delle scommesse sportive, Betfair offre anche un casinò online che propone slot machine, casinò games, video poker, sale da gioco live con roulette, blackjack, baccarat e altri giochi. I nuovi iscritti che decidono di giocare al casinò potranno ottenere da Betfair bonus gratis più bonus sul deposito. Un pacchetto ideale per provare le diverse tipologie di gioco.

In virtù della licenza ADM Betfair offre una piattaforma di scommesse online certificata che offre gioco sicuro e responsabile. Oltre a una sezione informativa completa, a consigli utili, questo sito spicca per gli strumenti innovativi proposti anche su questo versante. Ad esempio il tool per il calcolo del budget, che aiuterà il giocatore a calcolare le spese mensili; gli strumenti di blocco che permettono di prendersi pause dal gioco di 24 o 48 ore, 7 o 30 giorni.

Con il diario Betfair inoltre il sito mette a disposizione un form su cui appuntare tipo di puntata, giochi, ore trascorse e soldi spesi. In questo modo si può elaborare sia una cronologia, sia un calcolo del piano finanziario per auto valutare la propria modalità di gioco.