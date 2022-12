Centro commerciale Le Masserie a Ragusa, è giusto aprire il 26 dicembre?

Ragusa - Qualche settimana fa, la Filcams Cgil di Ragusa , dopo alcuni incontri con molte lavoratrici e lavoratori del Centro Commerciale “Le Masserie” di Ragusa, che si lamentavano giustamente della decisione della proprietà di aprire per l’intera giornata del 26 Dicembre e dopo aver raccolto un numero cospi- cuo di firme di protesta all’interno del Centro Commerciale, ha subito mandato una richiesta di incontro alla Direzione del centro.

"Durante l’ incontro con il direttore del Centro, a cui abbiamo presentato le firme raccolte, abbiamo subito capito che la decisione di rimanere aperti anche il 26 era ormai una decisione determinata e da non poter assolutamente ritrattare", narra Antonio Modica, sindacalista Cgil.

"Abbiamo quindi chiesto di anticipare almeno la chiusura di qualche ora, per dare così un buon segnale di “apertura” al dialogo...Aspettavamo una risposta per i primi giorni della prossima settimana, e invece, solo tramite Facebook, veniamo a conoscenza dell'apertura del centro per il 26 Dicembre nei soliti orari e senza alcuna riduzione a riguardo. Il centro commerciale Le Masserie resterà aperto per Santo Stefano, il 26 dicembre, mentre l’altro centro commerciale ragusano, il Centro Commerciale Ibleo, sarà chiuso, come quello di Modica "La fortezza”.", prosegue la nota del sindacato.

"Siamo convinti della nostra richiesta di regolamentare le aperture festive e domenicali, siamo convinti che le lavoratrici e i lavoratori del settore meritino di riposare e di godere di quei giorni", conclude la Cgil.