In Sicilia dal mare: prezzi e tratte dei traghetti a confronto

Palermo – Quanto costa raggiungere la gettonatissima Sicilia via traghetto, in queste vacanze 2022? La sistemazione scelta è in passaggio ponte con due adulti, più automobile da imbarcare entro i 5 metri di lunghezza. “Moby” offre un’unica soluzione di viaggio: da Napoli a Palermo. A luglio e agosto partendo dalla Campania, il prezzo del biglietto di andata è di 219,95 euro mentre per il ritorno ce ne vogliono 161,45. La “Caronte&Tourist”, con partenza da Napoli e arrivo a Milazzo, ne chiede 307,62 all’andata e stessa cifra al ritorno. Partendo da Salerno, si sbarca invece a Messina per 212 euro all'andata e altrettanti al rientro nel porto cilentano.

Con “Grimaldi Lines” è possibile imbarcarsi per Palermo da Livorno: in questo caso il ticket di andata costa 290 euro, mentre quello per il ritorno ben 430. Salpando da Salerno, il biglietto di andata costa 124 euro, al ritorno invece 134. La soluzione più economica per oltrepassare lo Stretto è naturalmente quella di arrivare in Calabria, a Villa San Giovanni: con “Caronte” si paga 33 euro a tratta (ma il ritorno entro 90 giorni ne costa 65,5); con “Fs-Bluferries” 31,5 (per il ritorno entro 60 giorni 61,75).