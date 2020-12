L’Alta velocità sbarca sull'Isola: Palermo-Catania a 180 km/h

Palermo - In Sicilia arriverà presto il treno ad alta velocità: la meta sarà Palermo-Catania in 180 chilometri orari, il doppio della velocità attuale. Se ne occuperà la multinazionale delle costruzioni Webuild: 38 km di ferrovia in via di realizzazione, grazie al supporto di 193 imprese, tra fornitori e subfornitori, tutte italiane. "Una rappresentanza di eccellenze produttive che provengono per il 58% del totale dalla Sicilia stessa, seguita dalla Lombardia e dal Veneto. Tra queste – scrive in una nota il Gruppo - la Gecob, impegnata nella costruzione dei pali di fondazione, e il Centro studi di economia applicata dell’Università di ingegneria di Catania, che ha lavorato invece sullo studio dell’impatto dell’opera sul territorio. Aziende ma anche istituzioni universitarie impegnate in un cantiere che già oggi dà lavoro a 430 persone, tra dirette e indirette, con l’obiettivo di dar vita a un’opera strategica per la Sicilia. La linea ad alta capacità raggiungerà infatti i 180 km/h contro i 90 di oggi e supererà l’imbuto del binario singolo, presente nel tratto interno del percorso. Attualmente, quando ci sono due treni in corsa, uno si ferma alla stazione per dare precedenza a quello che sta passando". Tante belle promesse, ma a quando tutto questo? Non una parola sui tempi di realizzazione.