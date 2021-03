Lo scandalo dei treni siciliani al Tg1: Gela-Catania in 5 ore VIDEO

Gela - Più di cinque ore per raggiungere Gela da Catania: la redazione del Tgr Rai, in un servizio ripreso ieri sera anche dal Tg1 nazionale, ha provato a farlo in treno con l’unica combinazione di viaggio possibile al mattino. Altro che Alta velocità: “La tratta più veloce, cioè quella che passerebbe da Caltagirone è chiusa dal 2011, quando due piloni del ponte di Piano Carbone sono crollati” racconta il servizio, in onda proprio nel giorno dell’inaugurazione della stazione ferroviaria che servirà l'aeroporto del capoluogo etneo. A distanza di 10 anni è appena stato assegnato il bando per la progettazione e realizzazione di un nuovo ponte, nel frattempo per arrivare a Gela in treno di mattina bisogna fare scalo a Caltanissetta o Siracusa.