Lotteria degli scontrini: oggi la registrazione online, premi fino a 5 mln

Al via le procedure per la lotteria degli scontrini: da oggi, 1 dicembre, sull'apposito sito www.lotteriadegliscontrini.it sarà possibile registrarsi gratuitamente per ottenere nella sezione 'partecipa ora' il 'codice lotteria' (cioè una password alfanumerica e codice a barre, abbinato a quello fiscale) da presentare in cassa, nei negozi fisici, a ogni pagamento con carte e bancomat. In questo modo si parteciperà alle estrazioni che prenderanno il via dal primo gennaio 2021 a cadenza settimanale e mensile più una annuale, con un jackpot di 5 milioni di euro.

Il tentativo, come per i tre bonus cashback, è di colmare il gap tra Italia e resto del mondo riguardo i pagamenti digitali negli esercizi al posto del contante, e tamponare di conseguenza quella parte di evasione derivante dal mancato gettito sui troppi scontrini fiscali non emessi. Esclusi dunque gli acquisti in Rete sulle piattaforme di e-commerce, cresciute dell’80% durante il Covid, che costringono necessariamente al pagamento online, tramite bonifico o app, e dunque già soli hanno contribuito non poco quest’anno al recupero del sommerso da parte del Fisco.