Modica, Caffè dell'Arte in vendita, è crisi del centro storico

Modica - Da mesi circolava la notizia di un trasferimento dello storico Caffè dell'Arte di Modica bassa al quartiere Sorda per via del caro affitti del centro storico.

Affitti insostenibili a Modica bassa, dove molti negozi hanno abbassato le saracinesche, chiudendo defintivamente. Ma la notizia shock delle ultime ore è che il Caffè dell'Arte di corso Umberto I a Modica è addirittura in vendita.

La notizia è grave perchè dimostra come il cuore pulsante della città, il suo salotto, si stia depauperando ogni giorno di più, svuotandosi e perdendo identità. Proprio in questi giorni a Modica è in atto una riflessione sulla rivitalizzazione del centro storico con il progetto "N'Uovo" avviato dalla locale associazione commercianti. Una trasfusione di entusiasmo che giunge in piena emorragia.