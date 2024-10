Premio Nobel 'economia Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson

Stoccolma - Il Nobel per l’Economia è stato assegnato a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson. Il 14 ottobre, l’Accademia reale svedese delle scienze ha così consegnato l’ultimo degli ambiti premi per il 2024 a tre esperti (i primi due docenti al Massachusetts Institute of Technology e il terzo all’Università di Chicago) nelle ricerche sull'inuguaglianza della ricchezza delle nazioni. Quello per l’economia, infatti, il cui nome ufficiale è Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche, è tradizionalmente quello che chiude le consegne dei riconoscimenti perché, nonostante risponda agli stessi criteri, è l’unico premio che non era stato previsto nel testamento di Alfred Nobel. Viene assegnato dalla Sveriges Riksbank, la banca centrale svedese, che lo ha istituito nel 1968 in occasione del suo 300esimo anniversario.

Il premio, dal valore di 11 milioni di corone svedesi (circa 950mila euro), corona decenni di ricerche condotte dai tre studiosi sul tema importantissimo delle disuguaglianze economiche tra le nazioni. Grazie ai loro lavori, sono diventati più chiari i meccanismi che determinano la ricchezza o, al contrario, la povertà dei paesi, sottolineando il ruolo chiave svolto dalla politica e dalle istituzioni economiche. Daron Acemoglu, all’anagrafe Kamer Daron Acemoğlu, è un economista turco di origine armena, naturalizzato statunitense, nato nel 1967. Come detto, insegna al Massachusetts Institute of Technology (Mit) da 31 anni. Le sue ricerche vanno dalla teoria della crescita all’economia del lavoro, dalla disuguaglianza nella distribuzione del reddito alla formazione dei lavoratori, fino alla matematica applicata. Simon Johnson, classe 1963, è un economista britannico, anche lui naturalizzato statunitense e collega di Acemoglu al Mit. Da marzo 2007 fino alla fine di agosto 2008 è stato capo economista del Fondo monetario internazionale (Fmi). Infine, nel novembre 2020, Johnson è stato nominato membro volontario dell'Agency Review Team nella fase di transizione della presidenza Biden per il Dipartimento del Tesoro e la Federal Reserve. Anche James A. Robinson è britannico. Nato nel 1960, è un economista e politologo e insegna al Pearson Professor of Global Conflict Studies e alla Harris School of Public Policy dell’ Università di Chicago.