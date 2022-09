Ryanair Comiso-Malpensa in ritardo rimborsato al doppio del prezzo

Comiso - Lode al merito di Ryanair che il 22 agosto mi ha rimborsato con 500 euro netti il volo Comiso-Malpensa giunto a destinazione, il 29 giugno scorso, con poco più di 3 ore di ritardo. Tra l’altro, nonostante il periodo di turbolenza sindacale, a Milano abbiamo aspettato le valige solo una mezzoretta. Il volo d’andata del 20 giugno, Orio al Serio-Comiso, era giunto allo scalo ragusano addirittura leggermente in anticipo. Entrambi i biglietti, per due persone, erano costati 262,17 euro con un bagaglio base di 10 kg e senza extra. Compilando il form sul sito aziendale onlineform.ryanair.com, il servizio clienti della compagnia - applicando alla lettera la legge Ue 261/2004 che disciplina l’importo in base al chilometraggio della tratta - mi ha ricontattato via mail, prima per chiedermi le coordinate bancarie e poi per comunicarmi l’importo che mi sarebbe stato versato entro 10 giorni lavorativi.

Ne è passato qualcuno in più, ma ci può stare data la settimana ferragostana e trattandosi di un bonifico internazionale partito da Dublino. E pensare che il servizio per la pratica di rimborso offerto da Volagratis, il sito dove avevo prenotato, rifiutava di effettuare richieste verso la low cost irlandese perché sosteneva che fosse difficile ottenere risarcimenti. Lieto di smentirli. Debbo aggiungere però che altri due familiari che erano con me quel giorno a Comiso - con rientro nella stessa giornata ma su Fiumicino, su un volo atterrato a Roma con ben 6 ore di ritardo - hanno seguito la mia stessa modalità di denuncia online ma, dopo oltre due mesi, non hanno ancora ricevuto risposta. Le fattispecie dell’applicazione della normativa comunitaria andrebbero specificate meglio. Forse perché il loro aereo era stato proprio cancellato (e riprogrammato nel medesimo giorno), anziché essere ritardatario come il nostro; o sono stato semplicemente io un passeggero fortunato? Credo avrebbero diritto a ottenere almeno una spiegazione.