Aereo precipita in Kazakistan, 67 le persone a bordo, 42 morti. «Sono sopravvissuti in 25». VIDEO

Kazakistan - Un aereo passeggeri partito da Baku, in Azerbaigian, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau. Lo riferiscono le agenzie russe. Diverse persone che erano a bordo dell'aereo «sono sopravvissute».

Si tratta di un volo della Azerbaijan Airlines. A bordo c'erano 67 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio. Quarantadue persone sono morte nello schianto, mentre venticinque sono sopravvissute. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero delle Emergenze kazako, citato dalla Tass. «A bordo c'erano 67 persone, tra cui cinque membri dell'equipaggio. Le informazioni sui feriti sono in fase di chiarimento. Secondo i dati preliminari, ci sono 25 sopravvissuti. Ventidue sono stati trasportati in ospedale», si legge nella dichiarazione. Secondo il Ministero delle Emergenze, 150 vigili del fuoco stanno spegnendo l'incendio sul luogo dell'incidente.

Sui social circolano video dell'incidente che mostrano l'aereo, con evidenti problemi di manovrabilità, scendere rapidamente e schiantarsi al suolo a poca distanza dalla pista dello scalo di Aktau. Infatti l'equipaggio dell'Embraer E190AR della compagnia azera - prima dell'incidente - aveva segnalato problemi ed era stato dapprima dirottato a Makhachkala e poi ad Aktau, secondo fonti dell'aeroporto di Grozny. L'aereo aveva quindi sorvolato lo scalo di Aktau e aveva richiesto un atterraggio di emergenza. Ma i piloti non sono riusciti a controllare la discesa e il velivolo ha toccato terra con il muso esplodendo in una palla di fuoco.

L'ufficio stampa del ministero kazako ha precisato che a bordo dell'aereo c'erano 37 cittadini azeri, 6 kazaki, 3 kirghizi e 16 russi. IL VIDEO: