Chirurgo italiano in Francia rimuove rene a paziente in Cina col robot

Bordeaux - Una giornata storica per la medicina: il dottor Alberto Breda, primario di Urologia Oncologica e dell’Equipe Chirurgica di Trapianto Renale della Fondazione Puigvert, ha eseguito con successo la prima nefrectomia robotica transcontinentale eseguita da Dall’Europa all’Asia. Il paziente, un 37enne con un tumore al rene di 3,5 cm, si trovava all’ospedale di Pechino, in Cina (Pla General Hospital), il medico chirurgo che l’ha operato era a 8.264 km di distanza, a Bordeaux, in Francia. Il chirurgo si trovava in una stanza, tramite una console (Sistema Robotico Edge), controllava a distanza i bracci robotici.

