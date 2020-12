Covid, al via i test su un farmaco che garantirebbe l’immunità immediata

Londra - Buone notizie dalla Gran Bretagna: non un vaccino ma una medicina, che garantirebbe l’immunità per 6-12 mesi contro il Covid-19. La sperimentazione è tuttora in corso all'University College London Hospitals, nel Regno Unito, ma sembra promettere bene: si tratta di una terapia in grado di sviluppare anticorpi prima e meglio dei vaccini già in commercio e che potrebbe essere somministrata a partire già da marzo/aprile in casi di emergenza, per spegnere nuovi focolai e tutelare gli anziani fragili.

Se lo studio, battezzato “Storm Chaser”, darà risultati positivi «eviterebbe che le persone esposte al virus arrivino a sviluppare la malattia legata al Covid - spiega al Guardian la virologa Catherine Houlihan - e si aggiungerebbe all'arsenale di armi sviluppato per combattere il virus». «Ad oggi – aggiunge - abbiamo somministrato questo farmaco a 10 soggetti tra personale sanitario, studenti e altre persone che sono state esposte al virus a casa, in un ambiente sanitario o in aule studentesche». Il prodotto è stato sviluppato dall'UCLH in collaborazione con AstraZeneca, la società farmaceutica che ha creato uno dei vaccini che saranno utilizzati contro il Coronavirus oltre quello Pfizer, quando la sua distribuzione sarà autorizzata anche in Italia.