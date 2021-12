Gambero Rosso: miglior ristorante italiano all'estero, lo chef è di Scicli

Scicli - Top Italian Restaurants Special Awards 2022. La guida del Gambero Rosso ha scelto i migliori ristoranti italiani all’estero per il nuovo anno. E -sorpresa- "per assaporare il Ristorante dell’Anno bisogna spingersi in Belgio, precisamente nelle Fiandre Occidentali, a Knokke, la Positano sul Mare del Nord. Il premio va al ristorante Gellius, frutto della collaborazione tra il gallerista Gianni Piretti e lo chef Alessandro Breda, proprietario dell’omonimo ristorante a Oderzo, in Veneto; uno dei rari casi in cui il ristorante satellite ricalca fedelmente lo spirito del locale bandiera, grazie al lavoro del cuoco Davide Asta", chef di Scicli.

"La cucina italiana nel mondo sta vivendo un momento d’oro", scrive il Gambero Rosso. "Continua a pieno regime il lavoro di mappatura del sapore italiano nel mondo, la Top Italian Restaurants festeggia il suo quinto anno, valorizzando le esperienze di autentico valore all’estero. Si parte dai ristoranti, premiati con le forchette, bistrot e trattorie con i gamberi, wine bar ed eno-tavole con le bottiglie, pizzerie con gli spicchi; il rating è quello classico del Gambero Rosso, da uno a un massimo di tre. Sono circa 800 i locali selezionati nella guida che, nonostante le difficoltà legate agli spostamenti e alle chiusure, raccontano uno scenario vibrante, vitalizzato da una nuova generazione di chef che ha spazzato via quel velo di malinconia e nostalgia, rilanciando in creatività e voglia di innovare".

A fine anno la guida del Gambero Rosso conta 20 ristoranti Tre Forchette, 17 ristoranti Tre Gamberi, 16 ristoranti Tre Spicchi e 20 ristoranti Tre Bottiglie.

Il ristorante Gellius dove lavora lo sciclitano Davide Asta, 32 anni, si è aggiudicato lo scettro di miglior ristorante di cucina italiana all'estero. Davide è nato e cresciuto a Scicli e si è formato all'istituto Alberghiero di Modica.