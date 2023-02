Los Angeles - Giancarlo Giannini avrà la sua stella nella Walk of Fame di Hollywood. Il 6 marzo 2023 sul marciapiede, che celebra le star dello spettacolo verrà posata la famosa mattonella con il nome del noto artista italiano. L'omaggio di Hollywood all'attore di "Mimi metallurgico ferito nell'onore", "Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto" e di molti altri classici della cinematografia italiana, era stato annunciato nel 2020, ma poi rimandato per la pandemia.

E adesso è giunto il momento di rispettare la parola data all'attore candidato all'Oscar per 'Pasqualino Settebellezze' di Lina Wertmüller. Per lui e per l'Italia si è quindi accesa una nuova meritata stella nella celebre "passeggiata hollywoodiana delle celebrità". Lo stesso riconoscimento è andato anche a Luciano Pavarotti: la sua stella rossa su fondo nero è stata posata nell'agosto del 2022. Proprio alla regista e amica, morta a dicembre 2021, che lo ha diretto nella pellicola con cui è arrivato alle candidature per l'Oscar, Giannini ha dedicato questo riconoscimento, quando ormai tre anni fa gli era stato anticipato.

La stessa Wertmüller è molto amata e celebrata nel cuore di Hollywood: nel 2019 ha vinto l'Oscar per la carriera e avuto anche lei la sua stella sulla Walk of fame. A questa coppia artistica verrà dedicata la giornata del 3 marzo, con due proiezioni al Chinese Theatre, a due passi dal Dolby Theatre dove si assegnano gli Oscar. L'attore e doppiatore, che sarà ovviamente presente, è il sedicesimo italiano a far brillare il suo nome sul marciapiede più famoso del cinema mondiale, il secondo attore dopo Rodolfo Valentino.

Ecco quali sono le altre quattordici stelle tricolori che già brillano sulla celebre passeggiata: Gina Lollobrigida, Rodolfo Valentino, Sophia Loren, Enrico Caruso, Arturo Toscanini, Renata Tebaldi, Beniamino Gigli, Andrea Bocelli, Anna Magnani, Annunzio Paolo Mantovani, Ezio Pinza, Licia Albanese, Bernardo Bertolucci e Ennio Morricone.