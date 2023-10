La portaerei Eisenhower è nel Mediterraneo

Traffico intenso di navi da guerra nel Mediterraneo. La tensione in Medio Oriente ha spinto le flotte navali occidentali a mettersi in posizione di controllo delle acque di fronte ad Israele, e non solo. Con la USS Gerald R. Ford che staziona ormai da giorni nell'area, ora la portaerei USS Dwight D. Eisenhower ha oltrepassato lo stretto di Gibilterra e prosegue la sua rotta che la porterà nel Golfo Persico. Proprio in questi giorni inoltre sempre nel Mediterraneo è in corso l'esercitazione Nato a guida italiana (che ha schierato l'ammiraglia Cavour) denominata Dynamic Mariner 23. Il Regno Unito ha schierato un gruppo composto da due navi: la ausiliaria di classe Bay Landing Ship Dock (LSD) RFA Lyme Bay e la RFA Argus. Infine, è di queste ore la notizia dell'invio dalla Francia della porta elicotteri Tonnerre in supporto all'Alsazia e alla Surcouf.

Il 14 ottobre 2023, la portaerei USS Dwight D. Eisenhower ha lasciato Norfolk, in Virginia, per il Mediterraneo orientale. Nel frattempo il Pentagono ha deciso di prolungare lo schieramento della portaerei USS Ford nella regione, ordinando alla Eisenhower di dirigersi verso il Golfo Persico. Per identificare la posizione della Eisenhower è stata tracciata la rotta dell'aereo Grumman C-2A, atterrato questa mattina al NAS Rota è decollato da un punto a sud delle Azzorre. Questo punto, trovandosi in mezzo al mare, corrisponde alla posizione dell'Eisenhower. Inoltre, in quella zona sta volando un elicottero Sikorsky MH-60R dell'USN, decollato da un'unità del gruppo Ike's Carrier Strike. Si prevede quindi che la portaerei transiti da Gibilterra ed entri nel Mediterraneo entro proprio in queste ore.

«La Tonnerre è partita questo pomeriggio per il Mediterraneo orientale. Si unirà alle due fregate già presenti sul posto, Alsazia e Surcouf, per rafforzare la nostra presenza militare in questa regione». Lo ha confermato a Naval News ieri il portavoce della Marina francese. Mercoledì sera, il presidente Emmanuel Macron ha annunciato, durante il suo viaggio in Egitto, che la Francia stava per inviare una nave militare a Gaza per «sostenere gli ospedali» privati ​​dell’elettricità a causa della carenza di carburante. Tuttavia, dato il numero di elicotteri a bordo del Tonnerre, Naval News ritiene che questo dispiegamento non sia esclusivamente per compiti umanitari. La nave potrebbe svolgere un ruolo chiave nell’evacuazione dei cittadini francesi in caso di necessità. Tonnerre aveva già preso parte alla prima esercitazione militare dal vivo condotta dall'Unione Europea. L'equipaggio aveva 48 ore per prepararsi nuovamente a schierarsi, questa volta per una missione operativa.

Ci sono già due fregate della Marina francese sul posto: la fregata FREMM della difesa aerea Alsace e la fregata Surcouf di classe La Fayette . Secondo le nostre informazioni, l’Alsazia è partita da Tolone un paio di settimane fa ed era precedentemente destinata a integrarsi con il Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group (CSG) in rotta verso il Mediterraneo. Questo piano ora è probabilmente cambiato.

La portaerei Cavour guida esercitazione Nato

La portaerei italiana Cavour è l'ammiraglia della Marina militare nell'esercitazione Nato Dynamic Mariner 23 al via due giorni fa al largo delle coste italiane, nel Mar Mediterraneo, fino al prossimo 6 novembre. Si tratta di una cooperazione marittima tra le forze navali di cinque nazioni, e quella italiana sarà alla guida della missione con il comando marittimo alleato della Nato (MARCOM). L'obiettivo è la preparazione a una risposta efficace a potenziali crisi e minacce future. E in questo contesto di tensione che coinvolge il Medio Oriente l'esercitazione assume ancora maggiore significato. Non solo, con questa operazione la Marina italiana si prepara a prendere il controllo dell'elemento marittimo della Nato Response Force (NRF/M) da Türkiye nel 2024.