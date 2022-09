La regina Elisabetta II è morta a Balmoral questo pomeriggio.

Elisabetta II è morta oggi pomeriggio a Balmoral, in Scozia. La regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e degli altri reami del Commonwealth: aveva 96 anni, tutto il mondo è in lutto per l’addio alla sovrana dei record.

A rendere nota la notizia è stato Sir Christopher Geidt, segretario privato di sua maestà, che ha telefonato al primo ministro britannico pronunciando le parole "London Bridge is down", letteralmente "il ponte di Londra è caduto", messaggio in codice per annunciare il decesso di Elisabetta e l'inizio dell'operazione London Bridge, che sarà attuata nei prossimi giorni.

Lo scorso 21 Aprile 2022, sua Maestà la Regina Elisabetta II, aveva compiuto 96 anni. Aveva scelto di festeggiare il suo compleanno in forma privata nella tenuta di Sandringham, nella contea inglese di Norfolk.

Elisabetta II che nel mese di febbraio era reduce dal Covid e vedova da un anno, era apparsa recentemente più fragile di salute e con qualche problema di mobilità.

L’ annuncio del peggioramento del suo stato di salute era arrivato dopo che la Regina, si è ritirata lo scorso mercoledì da un Consiglio privato virtuale. Erano stati i medici a consigliarle il riposo assoluto. E da questo pomeriggio si sono suggeguiti vari rumors sul web. Tutto il mondo era con il fiato sospeso.

Sua Maestà aveva vissuto una giornata molto intensa martedì scorso, durante la quale aveva svolto diversi compiti. Ieri era stato fatto sapere che i medici avevano, appunto, consigliato a Elisabetta II di risposare. Ma la sua salute era peggiorata. Una mattina di grande preoccupazione che ha spinto i dottori e i suoi familiari a correre a Balmoral.

Il peggioramento delle condizioni di salute della Regina era arrivato dopo una serie di problemi che l’hanno resa sempre più fragile. L'ultima apparizione pubblica solo qualche giorno fa quando aveva ricevuto sempre a Balmoral la nuova premier Liz Truss.

Era stata fotografata martedì scorso vigile e sorridente, ma dietro c’era già una situazione abbastanza difficile. Solo qualche giorno fa, aveva modificato il suo testamento.

Al suo capezzale il primo ad arrivare è stato il Principe Carlo con la moglie Camilla. Varlo sarà Re