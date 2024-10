Morto Antonio Skármeta, autore de “Il Postino” di Massimo Troisi

Cile - Lo scrittore cileno Antonio Skármeta, uno dei massimi esponenti della letteratura latinoamericana, è morto all'età di 83 anni. Lo ha riferito l'Università del Cile, sua alma mater. Skármeta, vincitore del Premio Planeta nel 2003 per la “Danza della Vittoria”, è noto per gli adattamenti cinematografici delle sue opere, e in particolare per il film “Il Postino” o “Il postino di Neruda”, film del 1994 reso celebre dalla partecipazione - l'ultima sul grande schermo - di Massimo Trosi. «Massimo è il mio angelo» aveva detto negli anni lo stesso Skármeta.

«La nostra comunità universitaria saluta con rammarico Antonio Skármeta Vraničić, scrittore, Premio Nazionale di Letteratura 2014, laureato in Filosofia e accademico presso l'Università del Cile in molteplici fasi della sua stimolante carriera che ha promosso la lettura e l'amore per i libri», ha annunciato l'Università attraverso i social.