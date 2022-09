Regina Elisabetta, feretro in esposizione a Edimburgo per i sudditi FOTO

Da Balmoral ad Edimburgo, il lungo abbraccio ad Elisabetta. Sulla bara la corona di Scozia. Domani la salma sarà portata in aereo a Londra per i funerali solenni, il 19 settembre, a cui parteciperà il presidente della Repubblica Mattarella

Il feretro della regina Elisabetta II , morta lo scorso 8 Settembre all'età di 96 anni, è arrivato a Edimburgo per essere esposto a un primo omaggio pubblico nel palazzo di Holyroodhouse, la residenza reale ufficiale in città.

La capitale scozzese è determinata a dare l’ultimo saluto alla regina con tutti gli onori e tutto è pronto per i due giorni di tributo.

Il feretro di sua Maestà rimarrà in Scozia per altre 24 ore poi ci sarà il trasferimento finale a Londra

Oggi in Scozia è anche il giorno della cerimonia di passaggio con la proclamazione del nuovo re, Carlo III, prima sul Royal Mile di Edimburgo, questa mattina e successivamente nel castello della città.

Il feretro della regina Elisabetta, portato a spalla dalla guardia d'onore del Royal Regiment of Scotland, è stato accolto da uno squillo di trombe al suo ingresso nella cattedrale di St Giles, a Edimburgo. A guidare il corteo funebre re Carlo III, con gli altri figli di Sua Maestà: la principessa reale Anna e i principi Andrea ed Edoardo. Attorno, un fiume di gente silenziosa e commossa, assiepata su entrambi i lati del Royal Mile e delle strade circostanti.

Domani la capitale scozzese sarà teatro di un altro tradizionale e suggestivo rituale, la «Cerimonia delle Chiavi»: usanza antica che prevede la consegna delle chiavi di Edimburgo al nuovo re il quale le restituisce alla città affinché le custodisca al meglio.