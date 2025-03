Terremoto Myanmar, bilancio aggiornato: almeno mille morti. «Ma potrebbero essere 10 volte di più»

Birmania - Il bilancio del terremoto in Myanmar sale a oltre 1.000 morti, mentre altri corpi vengono recuperati dalle macerie. Secondo le ultime cifre, 1.002 persone sono state trovate morte dal terremoto di venerdì che ha colpito Mandalay, ha dichiarato il governo militare in un comunicato. Altre 2.376 persone sono rimaste ferite e 30 risultano disperse. La dichiarazione suggerisce che il numero potrebbe ancora aumentare, affermando che «i dati dettagliati sono ancora in fase di raccolta».

Ma il timore è che le cifre siano molto peggiori. Secondo la US Geological Survey si rischia di arrivare a 10 mila morti. L’epicentro è a Sagaing, nel centro del Myanmar, area dove l’omonima faglia segna il confine tettonico tra la placca indiana a Ovest e quella eurasiatica a Est. Solitamente, l’attività sismica si manifesta soprattutto con scosse in zone rurali e scarsamente popolate. Non stavolta.

Intanto il Consiglio militare ha proseguito gli attacchi aerei e con i droni contro i ribelli dopo il terremoto in Myanmar, tra cui uno nella regione di Sagaing, che ha visto ingenti danni e vittime a causa del sisma. A Mandalay, i soccorritori stanno cercando di raggiungere sette persone intrappolate sotto un grattacielo. Sono passate più di 24 ore dal terremoto che ha colpito la seconda città del Myanmar e che ha causato ingenti danni. «Stiamo ancora cercando di estrarre il resto delle persone intrappolate, ma abbiamo bisogno di grandi macchine. Stanno ancora gridando e riusciamo a sentire le loro voci, ma non riusciamo a sapere dove sono», dice un soccorritore.