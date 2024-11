Trump a Palm Beach: «Sono il 47esimo presidente»

Usa - Donald Trump si riprende l’America, e le sue prime parole sono sui confini, che «sistemeremo», e sul movimento che l’ha fatto vincere: «Questo è il più grande movimento della storia, aiuteremo il nostro Paese a lenire le ferite. Gli Stati Uniti ci hanno dato un mandato senza precedenti. Abbiamo ripreso il Senato. Abbiamo vinto dappertutto» Il tycoon parla da Palm Beach quando è ormai in nettissimo vantaggio in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Minnesota e Arizona, dopo aver vinto in Georgia e North Carolina. Se i dati verranno confermati, Trump conquisterà agevolmente più di trecento grandi elettori.

Le prima parole di Trump: abbiamo migliaia di amici, voglio ringraziarvi tanto. E’ stato un movimento inedito, il nostro. Questo è stato il più grande movimento della storia. Aiuteremo il nostro Paese a lenire le ferite. Sistemeremo i confini. Abbiamo superato ostacoli che nessuno pensava avremmo superato. Trump sale sul palco con la famiglia al completo, ci sono Melania e i figli, anche Ivanka e il marito Jared Kushner. Dal pubblico si alza il coro “Usa Usa”. Poi fa uno spot al libro della figlia, che «sta vendendo tanto nel Paese, è un bestseller». «E’ una vittoria magnifica, renderemo di nuovo grande l'America». Poi Trump ringrazia «la mia meravigliosa famiglia». «Vincere il voto popolare è bello. Abbiamo vinto il Senato. Abbiamo scritto la storia. Ringrazio la mia bella moglie Melania, lavora duramente per aiutare le persone», ha messo in evidenza