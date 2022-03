Ucraina, ucciso giornalista del New York Times Brent Renaud

Ucraina - Ad Irpin, è appena stato ucciso durante un conflitto a fuoco con i soldati russi il reporter e filmmaker del «New York Times» Brent Renaud. Un altro sarebbe ferito. Lo ha reso noto con un post su Facebook il capo della Polizia della King Region, Andrei Nebitov. Su Twitter sono state diffuse foto dei documenti del cronista che sembrano confermare la sua sorte.

Brent Renaud era un regista di documentari, produttore televisivo e programmatore cinematografico

Brent Renaud, giornalista americano del New York Times, è stato ucciso dalle forze russe in Ucraina. Lo ha reso noto con un post su Facebook il capo della Polizia della King Region, Andrei Nebitov. Su twitter sono state diffuse foto dei documenti del cronista che sembrano confermare la sua sorte.

Ucciso giornalista americano: i documentari nelle zone di guerra con il fratello

Brent Renaud (a sinistra) e suo fratello Craig Renaud sono registi di documentari, produttori televisivi e programmatori cinematografici vincitori del Peabody Award che vivono e lavorano a New York City e Little Rock, in Arkansas.

«Il lavoro dei fratelli Renaud li ha portati in giro per il mondo in molti dei conflitti e delle zone calde dell'ultimo decennio, comprese le guerre in Iraq e Afghanistan, il terremoto ad Haiti, la guerra alla droga in Messico e le turbolenze politiche in Egitto», si legge sul Pulitzer Center. «I loro film e programmi televisivi hanno vinto premi tra cui un Peabody, un IDA Award per la migliore serie TV, due Overseas Press Club Awards, due Columbia Dupont Awards e un Edward R. Murrow Award per il loro lavoro con il New York Times».