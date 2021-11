Bambina morta nel sonno per soffocamento, Procura Ragusa dispone autopsia

Ragusa - Su iniziativa del sostituto procuratore Monica Monego è stata disposta l'autopsia sul corpo della bambina di 7 anni, morta misteriosamente nel sonno a Ragusa nella notte di mercoledì per cause ancora da accertare. A confermare all'Ansa l'avvio delle procedure per l'esame autoptico sul corpo della vittima, è il Procuratore della Repubblica, Fabio D'Anna.

Su delega della Magistratura, i carabinieri della compagnia di Ragusa hanno aperto un fascicolo d'indagine a carico di ignoti per accertare le cause che hanno portato la piccola al decesso.

L'accertamento autoptico è stato fissato per sabato 6 novembre. La Procura ha incaricato il medico legale , dott. Francesco Coco.

I funerali della piccola sono stati rinviati.