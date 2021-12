Bimba di 2 anni morta mentre giocava con la sorellina, disposta l'autopsia

Siracusa - La procura aretusea ha aperto un'inchiesta sulla morte della bambina di un anno e dieci mesi, sabato scorso a Rosolini: in base alla prima ricostruzione, la piccola stava giocando con la sorellina quando sarebbe stata colta da un malore improvviso, svenendo. Immediati i soccorsi dei genitori, originari del Marocco e residenti da anni nel Siracusano, ma nonostante gli sforzi i medici del Pronto soccorso a cui l'hanno portata non sono riusciti a salvarla.

I carabinieri hanno sentito i familiari per ricostruire la dinamica della tragedia e ieri gli inquirenti hanno disposto l'autopsia sul corpicino della vittima, per chiarire le cause di un decesso che appare ancora misterioso. I funerali, dunque, sono rimandati. L’esame autoptico si terrà nelle prossime ore, all’obitorio dell’ospedale Di Maria di Avola. Sulla vicenda resta uno stretto riserbo da parte degli investigatori: dalle poche informazioni trapelate, pare che la piccola da alcuni giorni fosse sotto cura di antibiotici per una banale influenza.