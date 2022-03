Camera di Commercio del Sudest, Cga annulla commissariamento

Catania - Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, presidente Rosanna De Nictolis, nella data di oggi, 12 marzo 2022, ha sospeso il decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani.

Il Cga di Palermo ha fissato la sentenza di merito per il settembre 2022. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa, nel decreto odierno, fa notare come "l’organo collegiale della Camera di commercio Sud Est Sicilia, nominato secondo un percorso democratico in rappresentanza delle categorie produttive, è stato dichiarato decaduto e sostituito da organi monocratici (i commissari) di nomina politica, senza che le nuove camere di commercio siano operative non essendo state ancora istituite".

Il Cga scrive che "il decreto di nomina dei commissari è stato adottato senza rispettare l’ordine procedimentale stabilito da tale disposizione, vale a dire senza la previa istituzione delle due nuove Camere di commercio previste dalla disposizione medesima".

E' "provato in fatto, perché non contestato, e anzi ammesso dal MISE, che il decreto di nomina dei commissari non è stato preceduto da un provvedimento amministrativo di istituzione delle due nuove Camere di commercio".

"Le Camere di commercio necessitavano di istituzione mediante provvedimento amministrativo, e che costituisce una inusuale inversione logica e giuridica la nomina di commissari di Camere di commercio non ancora istituite", scrive il giudice amministrativo.

Il 21 gennaio scorso, la siracusana Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia, aveva reso noto che "il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato i decreti di nomina dei commissari per le Camere di commercio siciliane che sono state riformate in forza dell'emendamento da me presentato e approvato dal Parlamento ad amplissima maggioranza". La Prestigiacomo era firmataria della richiesta con i colleghi Nino Minardo, Fausto Raciti e Paolo Ficara. Ora la doccia fredda del Cga per loro e per il Ministro Giorgetti.