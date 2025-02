Il sangue sulla statua della Madonna di Trevignano è della santona

Roma - Il sangue sulla statua piangente della Madonna di Trevignano appartiene a Gisella Cardia. Sì, la veggente che sosteneva che la lacrimazione fosse vera e che, anche dopo la richiesta di stop alle celebrazioni religiose che attiravano decine di persone in riva al lago, continuava a incontrare i fedeli. La notizia - riporta il Corriere della Sera - arriva dai risultati delle indagini nei laboratori di Tor Vergata, che hanno confermato che il sangue appartiene alla "santona". Che ora rischia il rinvio a giudizio. Il suo avvocato spiega: «Aspettiamo di conoscere se si tratta di profilo misto o singolo. Lei ha maneggiato e baciato la statua».

Dalle indagini erano già emerse degli indizi sul sangue di origine umana e non animale della statua.

I risultati del laboratorio verranno acquisiti dalla procura che indaga per truffa. Il profilo genetico, pare compatibile perfettamente con quello di Gisella Cardia, chiude quindi la questione. La vicenda giudiziaria va avanti dal 2016, quando la "veggente" ha cominciato a radunare pellegrini a Trevignano, facendo credere di essere una santona in grado di veicolare i presunti messaggi della Madonna piangente. Dopo l'apertura di un'indagine da parte della procura di Civitavecchia per abuso di credulità popolare, era arrivata anche la sentenza del Consiglio di Stato che aveva ordinato la rimozione di tutti i manufatti abusivi presenti sul Campo delle Rose. Ed è stata proprio la procura di Civitavecchia a ordinare la perizia sul sangue.

L'avvocato di Gisella Cardia, Solange Marchignoli, ha risposto al Corriere: «Aspettiamo di conoscere se si tratta di profilo misto o singolo: se il profilo è singolo significa che è solo di Cardia e lo ha messo lei, quindi in questo caso si andrebbe a giudizio, ma se come ci si aspetta il profilo è misto vuol dire che il Dna trovato sulla statua contiene anche e non solo Dna di Gisella, cosa che noi ci aspettiamo perché lei ha utilizzato la statuetta, l'ha baciata e maneggiata. Chi lo può dire, chi conosce il Dna della Madonna? Qualcuno sa dirci? Io non ho risposte. Deduco non sia umano ma questo è un nostro pensiero: ci addentriamo nella fede? Io voglio escludere che non sia solo sangue di Gisella».