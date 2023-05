Inchiesta sanità, sospesi dai pubblici uffici Razza e Scavone

Catania - Il Gip di Catania Simona Ragazzi ha accolto la richiesta di sospensione dall'esercizio dei pubblici uffici e servizi per un anno per gli ex assessori regionali Ruggero Razza e Antonio Scavone, oltre che per altri sei indagati dell'inchiesta che ha portato il 29 aprile scorso ai domiciliari quattro medici, per un caso che riguarda presunti favori legati a incarichi nella sanità catanese.

Oltre che per i due ex assessori, il gip ha disposto il provvedimento - misura che ovviamente comporta solo la sospensione dai pubblici uffici, ma ciascuno può continuare regolarmente a svolgere la propria professione - anche per Filippo Di Piazza, Giuseppe Di Rosa, il presidente dell'ordine dei medici di Catania Ignazio La Mantia, nonchè per Rosalia Maria Leonardi; mentre per Alberto Bianchi e Calogero Grillo la sospensione è solo per 8 mesi.